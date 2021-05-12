Прокуратура Киева проводит серию обысков в КГГА, коммунальных предприятиях и у главы исполкома партии "УДАР Кличко"

Киевская городская прокуратура сообщила о проведении в среду обысков в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальных предприятиях сразу по шести не связанным между собой уголовным делам, в ряде из них – с налоговой полицией, а в ряде – с Нацполицией.

Помимо того об обысках прокуратуры и других правоохранителей в своей квартире и квартире бывшей жены, с которой он разведен более 20 лет, сообщил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", экс-народный депутат Артур Палатный.

"Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", – утверждает Палатный.

По его мнению, цель - давление и запугивание, так как партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах.

Согласно данным прокуратуры, в частности, обыски в Департаменте социальной политики КГГА прошли по делу, начатому по факту завладения 13,5 млн грн бюджетных средств в результате заключенных в 2017-2019 годах договоров с неназванным предприятием на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.

Помимо того следственные мероприятия состоялись в КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятиях в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Обыски также прошли в офисном помещении ООО "Спецпроект-Инвест" и в жилых помещениях его должностных лиц в рамках дела, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через Днепр на сумму 9 млн грн.

Под обыски попали также помещения КП "Киевавтодор" в рамках расследования уголовного производства по подозрению в нанесении служебным лицом ущерба государству путем превышения полномочий. Прокуратура подозревает, что это лицо получило неправомерное вознаграждение за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры, общая сумма выигранных тендеров – 1,9 млрд грн.

Помимо того расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц "Киевавтодора" и связанных с ним структур по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн.

Еще одно дело и обыски, согласно сообщению правоохранителей, связаны с департаментом земельных ресурсов КГГА и частным предприятием, директор которого, по версии следствия, в 2013 году, приобретя объекты недвижимости на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка и не уплатил почти 19,5 млн грн.

В среду прокуратура также проводила обыски в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения денежными средствами на сумму свыше 10,5 млн грн.

Днем ранее под обыски попали служебные помещения коммунального предприятия "Киевзеленстрой" и его подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн. Согласно материалам следствия, ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в 2019-2020 годах по заказу осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других и якобы уклонялись от налогов путем операций с предприятиями с признаками фиктивности.