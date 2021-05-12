В Киеве появится Центр нейрореабилитации участников АТО

В Днепровском районе столицы на базе Киевской городской клинической больницы № 11 будет создан новый современный Центр нейрореабилитации для ветеранов боевых действий на востоке Украины, сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации ГГА Анна Старостенко.

Как сообщает пресс-служба КГГА в среду, Центр, который рассчитан на 40 коек, будет заниматься проведением реабилитации пациентов с поражением нервной системы и посттравматическими поражениями опорно-двигательного аппарата

"Чтобы расширить возможности реабилитации участников АТО в Киеве, город намерен создать современный Центр нейрореабилитации, мощностью 40 коек. В заведении планируется проводить диагностику и реабилитацию, в том числе водолечение", - заявила Старостенко.

По её словам, согласно проекту, в Центре будут созданы палатные отделения на 14 двухместных и 12 одноместных палат с отдельными санузлами и балконами. Лечебное отделение планируется оборудовать бассейном, кабинетами с тренажерным реабилитационным оборудованием, а также кабинетами для ЛФК и массажа.

"Поскольку Центр рассчитан на участников АТО с поражением нервной системы и посттравматическими поражениями опорно-двигательного аппарата, помещение будет удобным для передвижения на креслах колесных - оборудованное пандусами, лифтами и переходом между блоками", - добавила чиновница.