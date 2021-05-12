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16:38 12.05.2021

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

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Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для дачи показаний

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Медведчук в среду приехал в Офис генерального прокурора, он заявляет, что с подозрением еще не знаком, а скрываться от следствия не намерен.

"Иду в Генеральную прокуратуру. Услышал, что меня вызывают", - сказал он журналистам в среду.

Он отметил, что пока не может комментировать подозрение по трем эпизодам, так как подозрение ему еще не вручали: "Я не могу комментировать по месторождениям и передаче информации… Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить", - сказал Медведчук.

Нардеп назвал уголовное преследование "действием, направленным в порядке политических репрессий".

Также Медведчук сообщил, что на следственные действия в Офис генпрокурора с ним идут адвокаты.

"Меня не было в Киеве… Когда узнали, что проходят обыски… с утра выехали и вернулись в Киев", - рассказал он.

При этом депутат заверил: "Я не собираюсь скрываться, я готов защищаться, так как не чувствую своей вины".

Отвечая на вопрос о том, готов ли к тому, что в отношении него будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он сказал: "Конечно, я готов".

Как сообщалось, 11 мая народные депутаты Украины фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Теги: #медведчук #офис_генпрокурора
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