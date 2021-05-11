Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня… Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)", - сказала Венедиктова на брифинге во вторник.