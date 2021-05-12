В больнице Червонограда Львовской области открыли обновленное по программе "Большое строительство" приемное отделение

В Червоноградской центральной городской больнице после реконструкции в рамках президентской программы "Большое строительство" открылось обновленное приемное отделение, которое на сегодняшний день по своему оснащению является одним из лучших в регионе.

Как сообщает Львовская ОГА, в ходе реконструкции, которая началась в 2020 году, в приемном отделении были обновлены электросистема, вентиляционные каналы, канализационные сети, системы водоснабжения и пожарной безопасности. Была также обновлена кровля и сооружена эстакада для подъезда автомобилей скорой помощи, а рядом с больницей построен административный комплекс.

Дополнительно для больницы было закуплено новое медицинское оборудование. В частности, по программе "Большое строительство" в Червоноградской больнице появился цифровой электрокардиограф, два энергетически многоуровневых дефибриллятора с возможностью проведения кардиоверсии мониторинга ЭКГ, пять медицинских аспираторов, пять модульных мониторов пациента, три аппарата искусственной вентиляции легких, наркозная станция, электрический рентгенопрозрачный операционный стол, электрохирургическая система, рентгеновская диагностическая мобильная система и многое другое.

"В течение года здесь проходят лечение в 16 тыс. пациентов. Всего в районе проживает более 346 тыс. жителей. Поэтому было крайне важно привести в порядок помещение для оказания неотложной помощи. Общая стоимость работ составила более 30 млн грн бюджетных средств. Верю, что обновленное приемное отделение Червоноградской городской больницы станет одним из лучших в регионе", - написал на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В настоящий момент в эксплуатацию запущена часть приемного отделения. В ближайшее время здесь начнут работу также кабинеты фиброгастроскопии, колоноскопии, МРТ и ангиографии, а также реанимационная палата, операционная, смотровые кабинеты хирурга, терапевта, травматолога, акушера-гинеколога и кабинет ультразвуковой диагностики.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано 177 приемных отделений.