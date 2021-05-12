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12:24 12.05.2021

Секретарь СНБО считает основным признаком зачисления к олигархам влияние на власть

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Секретарь СНБО считает основным признаком зачисления к олигархам влияние на власть

Сформированные олигархические группы через инкорпорированные во власть "свои правильные" кадры приватизировали сектора отечественной экономики: газовый, химический, энергетический, нефтеперерабатывающий - и "протянули свои когти" к прибыльному аграрному сектору, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть…", – написал он в Facebook, комментируя свое сообщение накануне об "уверенно" определенных СНБО 13 олигархах.

Данилов отметил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации олигархическая система является одной из основных угроз национальной безопасности.

"Страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархической экономики, которая порождала монополии, что приводило к коррупции", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере и влиянию на государственные институты.

"Вопрос стоит принципиально: государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", – подчеркнул Данилов.

По его словам, президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность противостоять олигархам и российским "агентам влияния", и именно в этом контексте следует оценивать ряд решений СНБО и последнюю инициативу главы государства, который предложил СНБО и офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха в Украине.

В то же время Данилов не дал другой дополнительной информации о критериях отнесения бизнесменов к олигархам.

Теги: #олигархи #данилов
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