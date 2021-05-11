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18:32 11.05.2021

Генпрокурор: в подозрениях Медведчуку и Козаку нет никакой политики

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Генпрокурор: в подозрениях Медведчуку и Козаку нет никакой политики

 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает какую-либо политическую подоплеку в уведомлении народных депутатов Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

"Мы говорим только об уголовных правонарушениях… Никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет", - сказала генпрокурор на брифинге в Киеве во вторник.

По словам Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Теги: #козак #венедиктова #медведчук #прокуратура
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