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12:47 11.05.2021

Аваков: Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты готовы к выполнению задач

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Аваков: Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты готовы к выполнению задач

Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты в целом готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности, заявляет министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

Выступая во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" министр отметил, что общественная безопасность "это обеспечение двух принципиальных составляющих – безопасности человека, безопасности государства".

"Наша основная цель – создание безопасной среды для каждого украинца с обсечением прав человека с защищенными границами и с качественным полицейским сервисом", - отметил министр.

Аваков напомнил о разработанном проекте Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты. Он отметил, что это "даст возможность создать мощный механизм, который отвечает вызовам сегодняшнего дня".

В частности, по словам главы МВД, министерство совместно с французскими коллегами продолжает реализацию проекта по усилению границ. По его словам, украинские пограничники уже получили современные катера. Также, как подчеркнул глава МВД, внедряется система авиационной безопасности в Украине, и в Украине уже есть 28 вертолетов, а в Нежине будет развернута инфраструктура авиационной техники ГСЧС. Кроме того, министр отметил развитие системы аэромедицины в части экстренной эвакуации и трансплантации.

Отдельно Аваков отметил эффективность работы фото и видео фиксации ДТП, подчеркнув, что за полгода на 48 участках, где установлена эта система, количество ДТП снизилось в три раза. По словам главы МВД, задача министерства на текущий год установить более 290 таких комплексов по всей Украине.

Кроме того, министр отметил доступность электронных сервисов МВД и пообещал, что будет изменена процедура взыскания штрафов – "мы откажемся от "писем счастья".

Еще одним успешным проектом МВД Аваков назвал проект "Полицейский офицер громады". По его словам, в настоящее время 279 ОТГ уже имеют своего офицера.

Еще одним важным направлением в реформировании министерства, что непосредственно усиливает общественную безопасность человека и государства в целом, министр отметил реформирование Гидрометеослужбы ГСЧС по современным стандартам.

"Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты в целом готовы к выполнению задач по назначению", - заверил глава МВД.

Вместе с тем он отметил, что ограниченность возможностей по некоторым направлениям обусловлена недостаточным уровнем обеспечения, в том числе технического и специальными средствами.

"Инфраструктура сил общественной безопасности гражданской защиты в целом обеспечивает эффективную работу, но нуждается в существенной модернизации", - подытожил Аваков.

Теги: #украина_30 #аваков #форум
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