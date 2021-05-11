14 мая Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны - УИНП

В 2021 году Украина будет впервые отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, введенный соответствующим постановлением Верховной Рады, сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП).

"14 мая 2021 года Украина впервые будет отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением", - говорится в сообщении пресс-службы Института.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.

"В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными. Поэтому к памятной дате в течение 11-13 мая (11:00 - 14:00) Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти проведет онлайн-марафон, во время которого расскажет 26 историй спасения из всех регионов Украины, представит видеоистории, сделанные на основе документальных фото, поделится контентом проекта "Украинцы-спасатели" (www.портрети.com.ua), который на протяжении трех лет реализуется на его базе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, отечественные историки, а также музейщики из Винницкой области, Волыни, Закарпатья, Запорожья, Киева, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей.