Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, и призывает все стороны воздержаться от эскалации насилия.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter во вторник.

Как сообщает, в последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов о гибели 20 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.