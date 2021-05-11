Путин внес в Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).

Документ (1168313-7) размещен утром во вторник в базе данных нижней палаты.

Договор, следует из пояснительной записки к документу, вносится на денонсацию в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

"22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.