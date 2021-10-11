Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

На саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве во вторник, 12 октября, подпишут соглашение об открытом небе, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"На саммите будет подписано три соглашения. Первое - соглашение о совместном авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", - сказал он на брифинге в понедельник.

По его словам, соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний, что увеличит количество путешествующих и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.

Также будет подписано еще два соглашения: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Creative Europe.

Как сообщалось, Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами- Арменией, Тунисом и Катаром - Соглашения о едином авиационном пространстве.

В Мининфраструктуры отмечают, что до завершения всех необходимых для вступления его в действие процедур применение указанного документа по отношению к Украине может происходить на временной основе.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начал еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со страной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркивая, что подписание этого документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.