Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

Министерство здравоохранения призывает оптимизировать процесс вакцинации от COVID-19 на праздники, в частности проводить вакцинацию на площадях под открытым небом во время празднований 30-й годовщины независимости Украины.

"В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центре городов. Главное - придерживаться карантинных правил: носить маски и сохранять дистанцию", - отмечается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в настоящее время в Украине работает более 3 тыс. пунктов прививки, около 400 центров массовой вакцинации и 1 тыс. мобильных бригад.

"За неделю следует определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30-й годовщины независимости Украины. (…) Пунктам с низким потоком пациентов, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать", - отмечают в министерстве.