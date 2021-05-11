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04:42 11.05.2021

ЕС солидарен с Чехией и Болгарией в ситуации с Россией – Боррель

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ЕС солидарен с Чехией и Болгарией в ситуации с Россией – Боррель

Власти ЕС высказали солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией, заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС.

Он добавил, что отношения ЕС и РФ будут рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Позднее прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 гг. четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Теги: #ес #чехия #россия #поддержка
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