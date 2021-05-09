События

11:56 09.05.2021

Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

1 мин читать
Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве с утра воскресенья, 9 мая, проходит спокойно, без провокаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с самого утра люди приходят к мемориалу Вечного огня. Некоторые несут в руках портреты своих близких, принимавших участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, а также цветы.

В настоящее время у мемориала находится около 300 человек. Мероприятие проходит спокойно и без провокаций. Территория вокруг мемориала охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

Присутствующие участвуют в акции в защитных масках, однако меры социального дистанцирования не соблюдаются.

Теги: #9_мая #правопорядок #парк_славы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 09.05.2021
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

06:05 08.05.2021
За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

16:05 07.05.2021
Масштабных акций 9 мая в Киеве не планируется, полиция готова к обеспечению порядка – Крищенко

Масштабных акций 9 мая в Киеве не планируется, полиция готова к обеспечению порядка – Крищенко

10:19 02.05.2021
Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

09:38 01.05.2021
Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

16:39 27.02.2021
Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

19:14 22.01.2021
Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состава в местные, судебные и полицейские органы

Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состава в местные, судебные и полицейские органы

22:45 12.01.2021
Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

11:40 06.01.2021
Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

12:49 22.11.2020
Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Дни в начале недели в Украине ожидаются теплыми, ночью будут заморозки

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране

Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса

На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА