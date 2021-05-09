Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве с утра воскресенья, 9 мая, проходит спокойно, без провокаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с самого утра люди приходят к мемориалу Вечного огня. Некоторые несут в руках портреты своих близких, принимавших участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, а также цветы.

В настоящее время у мемориала находится около 300 человек. Мероприятие проходит спокойно и без провокаций. Территория вокруг мемориала охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

Присутствующие участвуют в акции в защитных масках, однако меры социального дистанцирования не соблюдаются.