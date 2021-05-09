На Буковине выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 69 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 475 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 8 мая, выздоровели 475 человек, 66 255 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 856 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 694 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/