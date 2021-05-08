Президенты Украины и Латвии подписали Декларациию о европейской перспективе Украины – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область провел видеоконференцию с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом, по результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в субботу вечером.

В Офисе президента отметили, что это уже третий подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.