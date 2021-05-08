В Киеве за сутки выявили 753 случая заражения Covid-19, умерли 37 человек - мэр

В течение прошедших суток, 7 мая, в украинской столице обнаружили 753 случая заражения коронавирусом, от осложнений Covid-19 умерли 37 киевлян, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Плюс 753 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 198 721)… 37 летальных случая от вируса (всего 4787)", - написал Кличко в Телеграм-канале в субботу.

При этом за последние сутки в киевские больницы госпитализировали 93 человека с Covid-19 и 129 людей с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

За последние сутки коронавирус преодолели 1268 киевлян (за всё время пандемии -127 886).

Как сообщалось, 6 мая в Киеве выявили 611 случаев заболевания Covid-19, 5 мая – 622, 4 мая в Киеве Covid-19 диагностировали у 143 человек.