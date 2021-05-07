"Укрэнерго" испытает ЗАЭС-1 для участия в рынке вспомогательных услуг

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 8-9 мая проведет испытания энергоблока №1 Запорожской АЭС для его сертификации на предмет возможности предоставления вспомогательных услуг (ВУ): резерва поддержания частоты (РПЧ) оператору системы передачи (ОРП), сообщила компания в пятницу.

По информации НЭК, объем резерва, на способность предоставления которого будут проводиться испытания, составляет +/- 20 МВт.

"Выход "Энергоатома" на рынок вспомогательных услуг (РВУ – ИФ) - стратегически важное событие, которое открывает новый этап развития рынка электроэнергии в целом. Присутствие на нем АЭС также будет способствовать повышению гибкости нашей энергосистемы. Кроме того, это позволит повысить конкуренцию между участниками рынка, которые могут поставлять данный вид услуг", − пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, процитированный в сообщении компании.

Ранее, 16-17 апреля "Укрэнерго" совместно с ГП "НАЭК "Энергоатом" уже провели аналогичные испытания для участия в РВУ энергоблока №2 Запорожской АЭС.

"Сейчас завершается обработка полученных результатов, по которым будет определена готовность этой генерирующей единицы (ЗАЭС-2 - ИФ) предоставлять услугу в соответствии с требованиями Кодекса системы передачи", − указано в сообщении "Укрэнерго".

Как сообщили в компании, по состоянию на конец апреля в торговой зоне Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, где работает НАЭК "Энергоатом", суммарный объем сертифицированного РПЧ составляет +/-177 МВт, который могут предоставлять пять электростанций.

Обеспечение достаточного уровня резервов в энергосистеме является одним из ключевых требований для интеграции объединенной энергосистемы Украины в энергосеть континентальной Европы ENTSO-E.

Оператор системы передачи (ОСП) в лице "Укрэнерго" использует вспомогательные услуги для обеспечения устойчивой и надежной работы ОЭС Украины. ОСП приобретает вспомогательные услуги на РВУ на конкурентных условиях. Приобретение и использование вспомогательной услуги может осуществляться в течение суток, недели, месяца, квартала и года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.