Масштабных акций 9 мая в Киеве не планируется, полиция готова к обеспечению порядка – Крищенко

Заявок на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко Дню победы над нацизмом, пока не поступало, немногочисленные мероприятия чествования памяти пройдут в Парке Вечной Славы и на других объектах, имеющих отношение ко Второй мировой войне, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов", - рассказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть заявка на мероприятие - чествование памяти и автопробег – от представителей ГО "Институт правовой политики и социальной защиты".

"В 10 часов – возложение цветов возле памятника Ватутину и в 11 – у Мемориала Вечной Славы, заявлено участие до 200 человек", - отметил он.

По словам начальника полиции Киева, также от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

Кроме того, как сообщил начальник главка, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "Браття" в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.

По словам Крищенко, ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины.

"В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало - в 10:30, а в 11 часов начнется движение колонны", - отметил он, добавив, что в минувшем году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.

Также, как рассказал руководитель полиции Киева, в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.

"Пока других заявок, заявок на многочисленные мероприятия, нет", - добавил Крищенко.

Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции. "Безусловно, будет усиление патрулями Нацгвардии", - сказал он.

"Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия", - уточнил руководитель полиции Киева.

По его словам, в Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки во избежание каких-либо конфликтных ситуаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время оперативная информация о каких-либо готовящихся провокациях 9 мая, Крищенко сказал: "Могут быть определенные обострения. Мы живем в воюющей стране, и всегда готовы к каким-либо провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок", - заверил он.

Начальник главка также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе георгиевской ленты, за использование которой предполагается административная ответственность.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.