События

16:05 07.05.2021

Масштабных акций 9 мая в Киеве не планируется, полиция готова к обеспечению порядка – Крищенко

3 мин читать
Масштабных акций 9 мая в Киеве не планируется, полиция готова к обеспечению порядка – Крищенко

Заявок на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко Дню победы над нацизмом, пока не поступало, немногочисленные мероприятия чествования памяти пройдут в Парке Вечной Славы и на других объектах, имеющих отношение ко Второй мировой войне, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов", - рассказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть заявка на мероприятие - чествование памяти и автопробег – от представителей ГО "Институт правовой политики и социальной защиты".

"В 10 часов – возложение цветов возле памятника Ватутину и в 11 – у Мемориала Вечной Славы, заявлено участие до 200 человек", - отметил он.

По словам начальника полиции Киева, также от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

Кроме того, как сообщил начальник главка, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "Браття" в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.

По словам Крищенко, ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины.

"В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало - в 10:30, а в 11 часов начнется движение колонны", - отметил он, добавив, что в минувшем году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.

Также, как рассказал руководитель полиции Киева, в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.

"Пока других заявок, заявок на многочисленные мероприятия, нет", - добавил Крищенко.

Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции. "Безусловно, будет усиление патрулями Нацгвардии", - сказал он.

"Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия", - уточнил руководитель полиции Киева.

По его словам, в Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки во избежание каких-либо конфликтных ситуаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время оперативная информация о каких-либо готовящихся провокациях 9 мая, Крищенко сказал: "Могут быть определенные обострения. Мы живем в воюющей стране, и всегда готовы к каким-либо провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок", - заверил он.

Начальник главка также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе георгиевской ленты, за использование которой предполагается административная ответственность.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.

Теги: #9_мая #крищенко #мероприятия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:36 07.05.2021
В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

05:51 06.04.2021
Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

Учреждения культуры Киева проводят культурные онлайн-мероприятия

14:15 04.04.2021
Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

15:45 14.03.2021
В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

14:53 17.02.2021
Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

13:59 17.02.2021
Кабмин утвердил на 2021-2025 план мероприятий по чествованию подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни

Кабмин утвердил на 2021-2025 план мероприятий по чествованию подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни

13:30 17.02.2021
В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

17:12 16.02.2021
Протестующие предприниматели готовы свернуть городок на Майдане на дни памяти Героев Небесной сотни, если смогут возобновить протест с 22 февраля

Протестующие предприниматели готовы свернуть городок на Майдане на дни памяти Героев Небесной сотни, если смогут возобновить протест с 22 февраля

15:56 02.02.2021
В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

11:22 08.12.2020
Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину после семи лет заключения

В Черниговской области во время прыжка с парашютом погиб спасатель спецотряда ГСЧС

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Сумской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

Нетаньяху сообщил Путину о контактах Израиля с представителями Киева – Кремль

Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину после семи лет заключения

Подготовка изменений в закон об СБУ ко второму чтению на финишной прямой - Безуглая

В Днепре с 11 мая школы и детсады возобновляют работу в обычном режиме

В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

В Киевской области по подозрению в мошенничестве задержали главу ОТГ и депутата райсовета

Власти Великобритании рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей моложе 40 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА