Режим ЧС из-за COVID-19 в четырех префектурах Японии продлили до конца мая

Власти Японии из-за распространения COVID-19 продлили режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хиого до конца мая и ввели его еще в двух префектурах - Айти и Фукуоке, сообщает телеканал NHK со ссылкой на японского премьера Ёсихидэ Сугу.

"Число новых заражений по-прежнему высокое в префектурах, включая Осаку и Хиого, наличие больничных коек все еще ограниченное, поэтому правительство решило добавить префектуры Айти и Фукуока к списку районов с режимом ЧС и продлить его до 31 мая", - заявил Суга.

Правительство Японии 25 апреля в третий раз ввело режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хиого. Он должен был закончиться 11 мая.

Режим ЧС предполагает закрытие баров, универмагов, торговых центров, тематических парков, театров и музеев. Рестораны, которые не продают алкоголь, и транспортные службы будут заканчивать работать рано. Школы продолжат работать, но университеты попросят перейти на дистанционное обучение.

При этом ношение масок, самоизоляция и некоторые другие меры останутся рекомендательными. Поэтому эксперты беспокоятся, будут ли жители их соблюдать.

Япония не вводила ни одного локдауна. По темпам вакцинации она идет позади многих стран, потому что импортных вакцин не хватает, а разработка собственных все еще находится на ранней стадии.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 616 тыс. человек, более 10 тыс. умерли.