В Тернополе на получении взятки задержали патрульных полицейских

Сотрудники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили и задержали сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Тернополя, которые требовали у водителя 20 тыс. грн неправомерной выгоды, угрожая привлечением к административной ответственности.

Как сообщает пресс-центр Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины в пятницу, в Тернопольское управление ДВБ НП обратился мужчина и пожаловался на противоправные действия сотрудников полиции, которые вымогали у него взятку.

"Установлено, что заявитель двигался на собственном автомобиле, когда его остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) города Тернополя. Без оформления соответствующих документов у мужчины изъяли водительское удостоверение и пригрозили составлением административного постановления по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП. За "урегулирования ситуации" полицейские предложили водителю предоставить им "откупные", - говорится в сообщении.

Сразу после получения неправомерной выгоды сотрудников СРПП задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности Нацполиции, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. В автомобиле полицейских проведен обыск.

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры, уже вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины одному из фигурантов. В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины он задержан.

"Решается вопрос относительно окончательной правовой квалификации действий других сотрудников. Кроме того, приказом руководства ГУ НП в Тернопольской области уличенные полицейские будут уволены из полиции", - резюмируют правоохранители.