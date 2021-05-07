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10:11 07.05.2021

Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

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Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

Следователи Национальной полиции открыли уголовное дело по ч.1. ст.175 (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) в связи с проведением забастовки шахтеров обособленного подразделения "Шахта "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь" (Луганская обл.), которые требуют выплатить им задолженность по зарплате.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Луганщины, информация о том, что на ОП "Шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которого 14 шахтерам не поднимаются на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате, поступила в управление полиции в г. Попасная.

"По данному факту следователи немедленно открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что в рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в том числе опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.

Теги: #уголовное_дело #шахтеры #зарплата
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