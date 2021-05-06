В Италии арестовали 28-летнего гражданина, воевавшего на стороне российских наемников на Донбассе – МВД Украины

Специальное оперативное подразделение карабинеров (ROS) в четверг, 6 мая, арестовало 28-летнего гражданина Италии родом из Мессины, который, по информации следствия, участвовал в войне против Украины на стороне российских наемников, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Карабинеры ROS в рамках операции "Иван" осуществили арест по предписанию следователя судьи Мессины по подозрению в нарушении норм Нью-Йоркской международной конвенции от 4 декабря 1989 года по противодействию "наемничеству". Кроме обысков по месту жительства подозреваемого, активизированы также каналы международного сотрудничества для выполнения следственных действий за рубежом", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что в частности следствие собирает материал о посредниках, которые обеспечивали в т.ч. финансово каналы привлечения итальянских наемников для войны в Донбассе. Расследование начато в 2019 году.

Так, задокументировано, что подозреваемый действовал как боевик-наемник на территории так называемой "ДНР" с 2016 года, он делился информацией о своей деятельности с родственниками и друзьями через социальные сети.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу и дружескую позицию.

"Во время переговоров с итальянскими коллегами, мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Спасибо правоохранителям Италии за последовательную работу и дружескую позицию", - сказал он.

Как сообщалось, 30 апреля в рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчины - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил.

В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Он избежал наказания, так как утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.