Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

Введение паспортов вакцинации от Covid-19 в Украине поддерживает чуть более четверти (27%) граждан, а не поддерживает треть (34%), свидетельствуют результаты опроса компании Research&Branding Group, проведенного 23-30 апреля.

При этом еще для 30% жителей страны введение "паспортов вакцинации" безразлично, а 9% не определились.

Самый высокий уровень поддержки введения "паспорта вакцинации" отмечается среди жителей западного региона и молодежи до 30 лет, а самый низкий - среди жителей южного региона и возрастной категории от 60 лет, среди которых больше всего и тех, кому введение "паспорта вакцинации" безразлично.

В то же время, применение "паспорта вакцинации" для зарубежных поездок считает оправданным 44% украинцев, тогда как применение "паспорта вакцинации" для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов. В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его совершенно не нужным.

Больше всего тех, кто считает оправданным применение "паспорта вакцинации" прежде всего для зарубежных поездок - среди жителей областных центров, а меньше всего - среди представителей возраста от 60 лет и сельских жителей. Оправданным "паспорт вакцинации" для поездок по Украине по сравнению чаще считают жители восточного региона. Сторонников применения "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни больше всего среди пятидесятилетних украинцев. Тех, кто не определился, больше всего лиц старше 60 лет.

Вопрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди 1804 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Максимальная погрешность не превышает 2,4%.