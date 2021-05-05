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20:55 05.05.2021

Главы МИД стран G7 призывают КНДР отказаться от ядерного оружия

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Главы МИД стран G7 призывают КНДР отказаться от ядерного оружия

КНДР следует воздержаться от провокаций и взять курс на денуклеаризацию, заявили в среду главы МИД стран G7.

"Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных действий и принять участие в дипломатическом процессе, цель которого - денуклеаризация", - говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров в Лондоне.

В документе отмечается, что страны G7 нацелены на то, чтобы добиваться уничтожения "незаконно разработанного в КНДР оружия массового поражения, а также сворачивания программы по разработке баллистических ракет".

Теги: #g7 #кндр #мир
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