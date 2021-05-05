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18:27 05.05.2021

Израиль запретил въезд гражданам Украины в связи с распространением COVID-19

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Израиль запретил въезд гражданам Украины в связи с распространением COVID-19

Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд, сообщает посольство Украины в Израиле.

"Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - указывается в сообщении посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

Отмечается также, что израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 01 мая 2021 года.

"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", - сообщают в посольстве.

 

Теги: #украинцы #въезд #запрет #израиль
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