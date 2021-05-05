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15:58 05.05.2021

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

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В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей в ночь на 6 мая, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду.

"Государственная комиссия решила отменить с 0:00 6 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня", - написал Немчинов в своем Telegram-канале.

Теги: #смена #коронавирус #зона
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