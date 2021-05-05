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11:12 05.05.2021

Офис генпрокурора объявляет донабор на более 500 должностей в окружных и специализированных прокуратурах

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Офис генпрокурора объявляет донабор на более 500 должностей в окружных и специализированных прокуратурах

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает юристов приобщиться к команде в новых окружных прокуратурах, донабор на занятие 504 вакансий стартует в среду, 5 мая.

"Сегодня начался отбор на занятие 504 вакантных должностей прокуроров в окружных прокуратурах и специализированных прокуратурах в военной и оборонной сфере", - написала генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Она сообщила, что прием документов продлится с 5 мая по 5 июня 2021 года включительно.

"Приглашаем попробовать свои силы граждан Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права не менее двух лет. Нам нужны амбициозные профессионалы с энергией для изменений и жаждой справедливости, те, кто хочет защищать закон и права людей, завоевывать их доверие и оправдывать его", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что донабор на занятие вакантных должностей будет включать три этапа: компьютерное тестирование уровня знаний, тестирование на общие способности и навыки, собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности с письменным практическим заданием.

Теги: #офис_генпрокурора #прокуратура #вакансии
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