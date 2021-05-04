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18:36 04.05.2021

Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении РФ - МИД Франции

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Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении РФ - МИД Франции

Участники саммита ЕС в конце мая рассмотрят все варианты мер, позволяющие проявить твердость в отношении РФ, заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер (в отношении РФ - ИФ)", - сказал он, выступая в Национальном собрании Франции.

Бон назвал непропорциональными недавние санкции, введенные Москвой против ряда граждан ЕС. Кроме того, он раскритиковал Москву в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

В пятницу МИД РФ сообщил о запрете на въезд на российскую территорию для восьми граждан ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя Национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

В ЕС раскритиковали этот шаг РФ.

Теги: #рф #ес #санкции
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