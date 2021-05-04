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13:57 04.05.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отменила "красный" уровень эпидемиологической опасности в Житомирской области.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на телеграмм-канале в пятницу.

Как ранее сообщал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, в Житомирской области должен быть установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. При стабилизации показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, регион автоматически сможет перейти к "желтому" уровня эпидемической опасности.

 

Теги: #коронавирус #житомирская_область
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