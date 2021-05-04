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07:24 04.05.2021

Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой

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Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили, что разводятся.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - говорится в заявлении пары, опубликованном в их твиттер-аккаунтах.

Пара заявила, что они продолжат работать вместе в их благотворительном фонде, созданном в 2000 году.

Однако "расти вместе как пара" больше не могут.

"За последние 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую, продуктивную жизнь", - отметили они.

Билл и Мелинда Гейтс поженилась в 1994 году.

Их фонд сыграл активную роль в борьбе с COVID-19, выделив сотни миллионов долларов на разработку и распространение тестов на коронавирус, методов лечения и вакцин.

Теги: #гейтс #сша #развод
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