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18:15 03.05.2021

Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили условия перемирия – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили условия перемирия – штаб ООС

С начала текущих суток, 3 мая, российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили условия режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в понедельник.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

В то же время, неподалеку от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях российских наемников было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируют в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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