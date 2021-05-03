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11:39 03.05.2021

SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

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SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт NASASpaceflight.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с миниспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 15:01 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1503 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #спутники #spacex
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