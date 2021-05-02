Памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно – Яровой

Серьезных правонарушений во время сегодняшних массовых мероприятий в Одессе не зафиксировано, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По данным МВД Украины всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3000 граждан.

Глава полиции Одесской области Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было.

"Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики", - говорится в сообщении, на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Как сообщалось, в центре Одессы в воскресенье прошли мероприятия, посвященные 7-ой годовщине трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года.

Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/