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00:02 01.05.2021

В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

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В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

С 1 мая в Киеве, согласно решению Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям, отменяется "красный" уровень эпидемической опасности, столица ослабляет суровые противоэпидемические ограничения.

В то же время, для обеспечения ограничительных мер, соответствующих "оранжевому" уровню эпидопасности, с 00:00 1 мая на территории города Киева будет действовать ряд запретов.

С 00:00 1 мая возобновит работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Также начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. А 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Однако 1 мая запрещается:

• пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без одетых защитных масок;

• пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

• самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

• проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;

• работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 мест;

• перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

• проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

• работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;

• размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;

• обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;

• деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

• посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;

• проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

• деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп;

• посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Как сообщалось, в Киеве также приняты особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Пасхи. В частности, город призывает проводить массовые богослужения на Пасху в режиме видеотрансляции, а освящение пасхальных корзин - на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе обеспечением соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

 

Теги: #киев #карантин #украина
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