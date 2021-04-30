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17:29 30.04.2021

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

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Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение принял суд в пятницу, частично удовлетворив ходатайство защиты.

"Ходатайство защитника… об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство удовлетворить частично: изменить обвиняемому… меру пресечения с содержания по стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля, запретив круглосуточно оставлять место проживания по 29 июня 2021 года включительно", - говорится в резолютивной части определения суда, оглашенной в пятницу.

Суд обязал Антоненко прибывать к следователю по требованию, сдать документы для выезда за границу. Антоненко освобожден из-под стражи в зале суда.

На заседании в пятницу суд продолжил рассмотрение дела обвиняемых по существу в частности, исследование доказательств по делу. Следующее судебное заседание назначено на 18 мая 2021 года

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

 

Фото - Ярослав Антоняк

Теги: #антоненко #домашний_арест
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