Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

В пятницу, 30 апреля, около 15:00 вблизи села Корнич, неподалеку от Коломыи (Ивано-Франковская обл.) столкнулись автомобиль "КИА" и рейсовый автобус "Ивано-Франковск - Снятын", в результате чего 2 человека погибли и еще 6 были госпитализированы в учреждения здравоохранения, сообщает сектор коммуникации полиции Прикарпатья.

"В результате лобового столкновения автомобиля "КИА" и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки. На месте работают полицейские", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в автомобиле "КИА" находилось двое одесситов: водитель 1953 г.р. и пассажирка 1956 года рождения.

"В рейсовом автобусе сообщением "Ивано-Франковск-Снятын", находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу, в настоящее время устанавливается, какие именно телесные повреждения они получили, других - на месте осматривают медики", - информируют в полиции.

Там добавляют, что на месте аварии работают следователи областного главка полиции, спасатели. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).