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16:52 30.04.2021

На "Евровидение-2021" в Роттердаме допустят до 3,5 тыс. зрителей при соблюдении мер безопасности

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На "Евровидение-2021" в Роттердаме допустят до 3,5 тыс. зрителей при соблюдении мер безопасности

Правительство Нидерландов подтвердило, что международный песенный конкурс "Евровидение" в Роттердаме можно провести в этом году с ограниченным числом зрителей в условиях мер безопасности, сообщает официальный сайт "Евровидения".

В сообщении, размещенном на сайте, говорится, что в конференц-центре Rotterdam Ahoy, где пройдет концерт, разрешат разместить до 3,5 тыс. человек, что составляет примерно 20% его вместимости. Билеты доступны тем, кто "приобрел их на шоу 2020 года".

Эту новость приветствовал куратор конкурса Мартин Остердаль.

"Мы рады, что нидерландские власти позволили нам принять аудиторию на трех живых выступлениях и шести генеральных репетициях в Роттердаме... с учетом нынешних обстоятельств", - приводят в сообщении слова Остердаля.

Вся присутствующая публика должна будет придерживаться "строгих мер по охране здоровья и техники безопасности", введенных правительством Нидерландов. В частности, зрители должны представить сертификат отрицательного теста на коронавирус, выданного не позднее, чем за 24 часа до входа в зал. Кроме того, их попросят пройти тест через пять дней после мероприятия. Отмечается, что тестирование осуществляется бесплатно через программу Testing For Access. Кроме этого, посетители должны будут носить защитные маски.

До мероприятия посетители должны будут пройти опрос через специальное приложение. Тех, у кого наблюдаются симптомы COVID-19, попросят остаться дома.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Теги: #роттердам #условия #евровидение
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