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16:42 30.04.2021

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

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В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

В столице в ближайшие часы и до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая ожидается гроза, местами град, в связи с чем в городе объявлен II (оранжевый) уровень опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) , в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах", - напоминают в КГГА.

Там добавляют, что во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

"Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - резюмируют в пресс-службе.

Теги: #киев #гроза #град
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