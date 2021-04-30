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15:45 30.04.2021

Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря президента, затем сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ – советник главы ОП

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Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря президента, затем сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ – советник главы ОП

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель продолжит временно исполнять обязанности до завершения процесса реорганизации коммуникационной работы в Офисе президента, после сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента Украины – временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента. Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сообщил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам советника главы Офиса президента, в настоящее время коммуникация всех инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. "Юлия Владимировна (Мендель) имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям", - добавил он.

Он отметил, что "позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена".

Теги: #мендель #обязательства
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