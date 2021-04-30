Пожар вспыхнул на химзаводе Manor Chemical в США, население близлежащих районов эвакуируют

Власти американского города Сент-Луис штата Миссури эвакуируют население районов в радиусе 800 м от химического завода, на котором возник мощный пожар, сообщил телеканал Fox News.

Как следует из сообщения, пожар вспыхнул на заводе компании Manor Chemical, на территории предприятия раздаются взрывы. К месту пожара стянуты силы пожарных.

Пока сообщений о возможных пострадавших, а также о причинах возгорания не поступало.