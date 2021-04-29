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14:04 29.04.2021

"Метинвест" рассмотрит предложение Мариуполя по измененному участку для строительства здания "Политехники"

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"Метинвест" рассмотрит предложение Мариуполя по измененному участку для строительства здания "Политехники"

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" рассмотрит предложение Мариуполя по выделению альтернативного участка для строительства здания первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника".

Согласно пресс-релизу компании в четверг, в группе детально изучают предложения по строительству "Метинвест Политехника", обращения поступают от разных городов Украины, в том числе Мариуполя, где изначально планировалось построить университет.

Напоминается, что решение о смене локации строительства университета было принято руководством группы "Метинвест" 14 апреля, несмотря на то, что корпус планировалось строить на месте заброшенного летнего кинотеатра, который находится в частной собственности компании и за пределами Городского сада. Строительство корпуса никак не влияло на сам парк, при этом дало бы старт к развитию и реконструкции всех прилегающих территорий.  Компания уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием отнеслась к желанию горожан сохранить нынешний облик старой части города.

Ключевые принципы работы компании – устойчивое развитие, конструктивное взаимодействие и взаимовыгодное партнерство с громадой.

Также сообщается, что группе "Метинвест" поступило предложение, подписанное депутатами всех фракций Мариупольского горсовета, о выделении участка в районе площади Мира и Свободы под строительство "Метинвест Политехники". Депутаты горсовета заверяют, что это предложение отражает мнение всей громады, и компания надеется, что в случае выбора локации в Мариуполе какого-либо недопонимания в вопросах строительства университета в городе больше не возникнет.

Группа "Метинвест" благодарна городу за сделанное предложение: в целом данный участок в центре города привлекателен для крупного образовательного проекта. В ближайшее время будут проведены все необходимые исследования территории согласно законодательству Украины. Как только будут пройдены экспертизы и получены заключения, компания сможет принять окончательное решение, оценив все предложенные локации.

"Важно, чтобы новое высшее учебное учреждение не было предметом раздора и политических манипуляций. Современный университет - это новые возможности для укрепления вектора развития любого города и усиления позиций Украины в сфере высшего технического образования. Поэтому группа рассчитывает, что "Метинвест Политехника" станет объединяющим для общества фактором и одним из главных центров притяжения для выбранного региона", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Метинвест" принял решение о переносе места строительства здания "Метинвест Политехника" в ответ на обращения жителей Мариуполя.

Теги: #метинвест #вуз #участок
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