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08:11 29.04.2021

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

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Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что не настроен на эскалацию в отношениях с Россией, выразил готовность к сотрудничеству.

"Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - заявил Байден, обращаясь к Конгрессу США. Текст его речи распространил Белый дом.

По его словам, он ответил "прямо и пропорционально" на "вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес".

"Они сделали это. И я ответил", - отметил он.

"Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - заявил Байден.

"Также, как мы это сделали, когда продлили ДСНВ, и как мы работаем вместе по климатическому кризису", - уточнил президент США.

Теги: #сша #россия #байден #отношения
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