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07:36 29.04.2021

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

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Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Акционеры уволили Александра Данилюка с должности главы набсовета Национального депозитария (НДУ) за час до проведения интервью с кандидатами на должность главы НДУ.

"Акционеры уволили меня с должности главы набсовета Нацдепозитария", – сообщил Данилюк в Facebook вечером 28 апреля.

"У нас была договоренность с Национальной комиссией по ценным бумагам и Нацбанком, которые выступают акционерами Нацдепозитария, что я как глава набсовета завершу непредвзятый отбор руководителя Нацдепозитария. В нарушение этой договоренности сегодня (28 апреля - ИФ) за час до интервью с кандидатами на эту должность меня с должности устранили", – добавил он.

Экс-министр финансов и экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария в августе 2020 года.

Ранее он уже заявлял, что недавнее решение регулятора НКЦБФР о смене набсовета создает риски для конкурса по отбору нового главы правления НДУ и снижает доверие к корпоративному управлению в госкомпаниях.

Пятилетние полномочия действующего главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса истекают в июле текущего года. Конкурс на нового руководителя был объявлен в марте.

Теги: #депозитарий #данилюк #увольнение
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