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21:42 28.04.2021

Сайт Минздрава по техпричинам не будет работать до обеда четверга

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Сайт Минздрава по техпричинам не будет работать до обеда четверга

По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения Украины не будет функционировать до обеда четверга, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно решим до обеда завтрашнего дня", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером.

В Минздраве подчеркнули, что при необходимости можно обратиться в контакт-центр ведомства по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

 

Теги: #сайт #минздрав
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Интерфакс-Украина
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