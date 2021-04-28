Сайт Минздрава по техпричинам не будет работать до обеда четверга

По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения Украины не будет функционировать до обеда четверга, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно решим до обеда завтрашнего дня", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером.

В Минздраве подчеркнули, что при необходимости можно обратиться в контакт-центр ведомства по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19.