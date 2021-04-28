Жовква обсудил с советником президента Словении сотрудничество в сфере евроинтеграции Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел онлайн-консультацию с советником президента Словении по иностранным делам Смиляной Кнез.

"Собеседники подробно остановились на текущем двустороннем сотрудничестве в контексте реализации курса Украины на евроинтеграцию, учитывая будущее председательство Словении в Совете ЕС во второй половине 2021 года. Они подтвердили важность успешного внедрения реформ в Украине для дальнейшего движения на европейском треке. Игорь Жовква и Смиляна Кнез обменялись мнениями о важности фиксации Словенией европейской перспективы Украины и поддержки ею соответствующих усилий нашего государства", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Собеседники также обсудили недавнее обострение ситуации с безопасностью на востоке Украины и на территории оккупированного полуострова Крым, в частности скопление войск на границе, которое привело к усилению напряжения в Европе. Особое внимание было уделено вопросу дальнейшей милитаризации Крыма и нарушениям прав человека, которые продолжаются на полуострове.

Жовква сообщил Кнез о проведении в августе 2021 в Киеве инаугурацонного саммита Крымской платформы, представил ключевые элементы украинской инициативы и подтвердил приглашение от президента Украины Владимира Зеленского президенту Словении Боруту Пахору принять участие в мероприятии

Кнез в свою очередь заявила о полной поддержке Словенией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.