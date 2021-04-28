Переселенцы станут основой кадрового резерва госслужащих на деоккупированных территориях – Минреинтеграции Украины

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что внутренне переселенные лица станут основой кадрового резерва государственных служащих на деоккупированных территориях.

"Сейчас мы начинаем очень интересный проект - формирование кадрового резерва госслужащих для деоккупированных территорий. Когда состоится время «икс» и временно оккупированных территориях Украины будут освобождены, встанет вопрос - а кто же должен сразу зайти в кабинеты и выполнять свои функции в ВГА и территориальных громадах. Мы уже сейчас думаем об этом. Мы планируем, что проект кадрового резерва будет состоять из нескольких составляющих. Это будет открытый конкурс-отбор мотивированных людей и я хочу подчеркнуть, что мы ориентируемся на наших граждан из числа внутренне перемещенных лиц, желающих вернуться не просто домой, но и послужить своей стране", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, проект также ориентирован не только на действующих госслужащих, но и на тех, кто не имеет опыта работы на государственной службе, однако обладает соответствующими профессиональными и управленческими компетенциями.

"Для того, чтобы закрыть все позиции, связанные с руководством, государственными и территориальными громадами, обеспечение основных процессов управления - нам надо подготовить как минимум 1 тыс. руководителей", - считают в ведомстве.

Согласно сообщению, набор в кадровый резерв госслужащих будет происходить по конкурсу в несколько этапов. Планируется три раунда оценки потенциальных кандидатов: тестирование, индивидуальные задания и собеседование. Решение о зачислении кандидата по результатам оценки кадрового резерва будет принимать специально созданная Конкурсная комиссия.

Основные требования к конкурсантам заключаться во владении необходимыми компетенциями, такими как стратегическое управление, организация работы, коммуникация, взаимодействие и сам менеджмент.

"После деоккупации выбранные государственные служащие смогут занимать как руководящие должности в местных государственных администрациях, так и должности категорий Б и В", - говорится в сообщении.