События

12:53 27.04.2021

В Запорожье ребенок выпал из окна детсада, его госпитализировали в тяжелом состоянии

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В Запорожье ребенок выпал из окна детсада, его госпитализировали в тяжелом состоянии

В здании одного из детских садов Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, получив серьезные травмы, сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в Запорожской области, 26 апреля в 18.20 в дежурную часть Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной клинической детской больницы доставлен ребенок с многочисленными травмами.

В частности, у ребенка подтвердили наличие закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, закрытой травмы шейного отдела позвоночника, закрытой травмы грудной клетки и живота, а также других повреждений.

По предварительным данным следствия, в понедельник около 18.00 мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и, перегнувшись на подоконник, выпал на козырек входной двери, а потом упал на землю.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Квалификация статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщили в Запорожской областной детской больнице, состояние пострадавшего мальчика сейчас тяжелое.

Правоохранительные органы располагают информацией, что ребенок находился в помещении группы один - вероятно его забыли или намеренно оставили в группе, в то время, когда остальных детей воспитатели вывели на улицу. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Теги: #трагедия #ребенок #запорожье
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