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09:45 27.04.2021

В Киеве задержан 16-летний подросток по подозрению в совершении тройного убийства – полиция

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В Киеве задержан 16-летний подросток по подозрению в совершении тройного убийства – полиция

Правоохранители задержали в Киеве 16-летнего злоумышленника, который нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Вчера в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - сообщил Крищенко.

Так, подростка задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теги: #киев #подросток #полиция #убийство
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